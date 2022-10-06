الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
المجلس الصحي يكشف عن نوع من اللحوم يسبب السرطان بشكل مؤكد
الصحة العالمية: تسجيل 29 وفاة بإيبولا في أوغندا واللقاحات غير فعالة لتحييده
تعرض سفير اليابان لدى لبنان لإطلاق نار للمرة الثانية والرصاصة تستقر في منزله
اكتشاف فصيلة دم نادرة تنقذ الأطفال من مرض خطير
لماذا ينصح الأطباء بعدم تناول القهوة قبل أي إجراء طبي؟
بعد اكتمال المشروع.. تعرف على أبرز مميزات حافلات مكة (صور)

الرئيسية

 /

صحة

 /

المجلس الصحي يكشف عن نوع من اللحوم يسبب السرطان بشكل مؤكد

المجلس الصحي يكشف عن نوع من اللحوم يسبب السرطان بشكل مؤكد

المجلس الصحي يكشف عن نوع من اللحوم يسبب السرطان بشكل مؤكد
٠٨:٥٠:٣٩ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كما يقولون “المعدة بيت الداء”، لذلك فإن الأمراض تبدأ من النظام الغذائي لكل شخص فإن أحسن تناول الغذاء الصحي كان في وقاية من الأمراض وإن أساء فمن المؤكد أن يصيبه الداء.

وفي هذا الإطار كشف مدير المركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي الدكتور مشبب العسيري، عن لحوم تسبب الإصابة بأخطر أنواع الأمراض وهو السرطان.

وأكد “العسيري” في لقاء عبر “سكاي بي” على قناة “روتانا خليجية”، أن اللحوم المصنعة سبب رئيسي ومؤكد للإصابة بالسرطان.

وأشار إلى أن العلاقة بين الغذاء والإصابة بالسرطان هو موضوع شائك، لأن الغذاء يبدأ من البذور ،ثم التربة، والمبيدات، وأيضا نوع الحيوان وعمره، وما تعرض له من الأدوية، والهرمونات، أو التركيبات التي تغير من المواد الكميائية في اللحوم، ثم التصنيع.

وأضاف، أن العلماء توصلوا خلال عام 2015، أن اللحوم الحمراء سبب محتمل للإصابة بالسرطان، أما المصنعة فسبب مؤكد ورئيسي للإصابة به.

اقرأ أيضًا:

احذر.. 3 سلوكيات وممارسات خاطئة تعرضك للإصابة بالسرطان

الكلمات الدلالية:
السرطان اللحوم الحمراء اللحوم المصنعة المجلس الصحي

مواد ذات صلة

المزيد
كيف تحمي عينيك من حروق الشمس في الصيف؟

كيف تحمي عينيك من حروق الشمس في الصيف؟

٠٢:١٣ م، السبت، ٠٢ يونيو ٢٠١٨
توضيح مهم من مجلس الصحة الخليجي حول شرب الماء في العلب البلاستيكية

توضيح مهم من مجلس الصحة الخليجي حول شرب الماء في العلب البلاستيكية

٠٣:٥٩ م، الأحد، ١٩ يونيو ٢٠٢٢
أطعمة ومشروبات لزيادة فرص النوم بشكل أفضل

أطعمة ومشروبات لزيادة فرص النوم بشكل أفضل

٠٦:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٩ مارس ٢٠١٦
هل أعراض كورونا عند الأطفال تختلف عن الكبار؟

هل أعراض كورونا عند الأطفال تختلف عن الكبار؟

١٢:٥٠ ص، الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *