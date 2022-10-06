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الصحة العالمية: تسجيل 29 وفاة بإيبولا في أوغندا واللقاحات غير فعالة لتحييده
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الصحة العالمية: تسجيل 29 وفاة بإيبولا في أوغندا واللقاحات غير فعالة لتحييده

الصحة العالمية: تسجيل 29 وفاة بإيبولا في أوغندا واللقاحات غير فعالة لتحييده

الصحة العالمية: تسجيل 29 وفاة بإيبولا في أوغندا واللقاحات غير فعالة لتحييده
٠٨:٤٨:٤٢ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 29 وفاة و63 إصابة إيبولا في أوغندا في وقت تتصاعد فيها المخاوف من تفشي كبير للفيروس في البلد الأفريقي والبلاد المجاورة.
وقال مدير المنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي: “اللقاحات المستخدمة بنجاح لوقف التفشي الأخير لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية ليست فعّالة ضدّ نوع فيروس إيبولا المسؤول عن هذا التفشي” في أوغندا.
وأضاف “مع ذلك، هناك عدّة لقاحات في مراحل مختلفة من التطوير ضد هذا الفيروس، اثنان منها قد تبدأ التجارب السريرية عليها في أوغندا في الأسابيع المقبلة، في انتظار الموافقات التنظيمية من الحكومة الأوغندية”.

تسجيل 63 حالة مؤكدة أو محتملة بالفيروس 

وتمّ تسجيل 63 حالة مؤكدة أو محتملة بينها 29 وفاة، فيما أكد غيبريسوس أنّ “عشرة من الطواقم الصحية أُصيبوا وتوفي أربعة”.

معلومات عن إيبولا 

  • ينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر.
  • يبلغ معدل إماتة حالات الإصابة بمرض فيروس الإيبولا نسبة 50% تقريباً في المتوسط، ولكن هذا المعدل تراوح بين نسبتي 25% و90% في الفاشيات التي اندلعت في الماضي.
  • يؤدي الإبكار في احتضان الفرد بالرعاية الداعمة بالإماهة وعلاج أعراضه المرضية إلى تعزيز بقائه على قيد الحياة.
  • لا يوجد حتى الآن علاج مرخص ومجرب لتحييد الفيروس، ولكن يُعكف على تحضير طائفة واسعة من علاجات الدم وجهاز المناعة والأدوية.

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الكلمات الدلالية:
أوغندا إيبولا الصحة الصحة العالمية اللقاحات

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