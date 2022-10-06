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هل يمكن استعادة المقابل المالي بعد إلغاء الاختبار؟ «تقويم التعليم» تجيب
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هل يمكن استعادة المقابل المالي بعد إلغاء الاختبار؟ «تقويم التعليم» تجيب

هل يمكن استعادة المقابل المالي بعد إلغاء الاختبار؟ «تقويم التعليم» تجيب

هل يمكن استعادة المقابل المالي بعد إلغاء الاختبار؟ «تقويم التعليم» تجيب
٠٩:١٢:١١ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الإجراء المتبع بشأن المقابل المالي، حال إلغاء الاختبار.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد، عبر حساب العناية بالمستفيدين، استفسر من خلاله على كيفية استرداد المقابل المالي بعد إلغاء الاختبار.

وأجابت الهيئة بقولها : “عند حذف تسجيلك سيسترجع المقابل المالي إلى ملفك ويمكنك الاستفادة منه مستقبلاً.. بالتوفيق”.

تفعيل البريد الإلكتروني

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، توضيحات مهمة بخصوص التسجيل بالرخصة المهنية، تتعلق بتفعيل البريد الإلكتروني واستعادة مقابل الحجز وفقدان بطاقة الهوية.

وقالت الهيئة في معرض ردها على سؤال حول كيفية تفعيل البريد الإلكتروني: “بإمكانك تتبع خطوات خدمة تفعيل البريد الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3UmR3RE“.

وردًا على سؤال قال: كيف أتعامل إذا جاء موعد الاختبار دون هوية وطنية؟

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أجابت الهيئة: “يجب الحضور ببطاقة الهوية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو حذف الاختبار والتسجيل لاحقًا عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية”.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

وأوضحت الهيئة، عبر حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية “عام” ورقي، عن طريق الموقع الإلكتروني لمركز قياس، هي:

1 – الدخول على الاختبارات المتاحة للتسجيل.

2 – القيام بالتسجيل.

3 – الضغط على “أوافق على التعليمات”.

4 – الاطلاع على دليل التخصصات.

5 – حدد المدينة ومقر الاختبار.

6 – حدد الموعد الذي يناسبك.

7 – الموافقة على تسجيل موعد الاختبار.

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