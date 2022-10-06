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اكتشاف فصيلة دم نادرة تنقذ الأطفال من مرض خطير

اكتشاف فصيلة دم نادرة تنقذ الأطفال من مرض خطير

اكتشاف فصيلة دم نادرة تنقذ الأطفال من مرض خطير
٠٨:٣٤:١٨ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير : 

يأمل العلماء في أن تساعد دراستهم الجديدة بتحديد وعلاج بعض الحالات النادرة لعدم توافق الدم من خلال كشف الهوية الجزيئية لفصيلة الدم الجديدة نسبيا المعروفة باسم «نظام Er».

ويتم تحديد فصيلة الدم من خلال وجود أو عدم وجود مستضدات معينة، مع كون الأنواع الرئيسية التي يعرفها الناس هي (A وB وO وAB) (الإيجابية والسلبية)، وهو ما يشكل أنواع الدم الثمانية.

للتعرف على فصيلة الدم

ولمعرفة فصيلة الدم، هناك أنواع مختلفة من الأجسام المضادة التي يمكن استخدامها، والتي يعرف الناس منها نظام الزمر الدموية ABO (للدلالة على وجود أحد المستضدين A وB أو كلاهما أو غيابهما من سطح كريات الدم الحمراء).

فصيلة الدم الجديدة فعالة ضد الملاريا

ودرس الفريق ثلاثة مستضدات لفصيلة الدم (جزيئات على سطح خلايا الدم الحمراء يمكن أن تسبب هجوما في جهاز المناعة) لا تتناسب مع أي نظام فصيلة دم قائم. وفي هذه العملية، أكد الفريق مجموعة جديدة من فصائل الدم تسمى «نظام Er» والتي أصبحت تمثل المجموعة الـ44 للدم.

وقال الباحثون إنهم وجدوا نسبة انتشار عالية لمتغير Er5 في السكان الأفارقة، ويشتبه العلماء في أن هذا البديل قد ينقل نوعا من الميزة ضد الملاريا؛ مثل بعض أنواع الدم النادرة الأخرى الموجودة هناك.

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الملاريا حالات نادرة فصائل دم جديدة فصيلة دم جديدة مرض نادر

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