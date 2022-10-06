وزارة الدفاع تعلن طرح 175 وظيفة في هذا الموعد.. رابط التقديم
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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية، طرح 175 وظيفة للجنسين (رجال ونساء) على بند التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية والأشغال، وذلك وفقاً للتفاصيل.
المسميات الوظيفية:
– مهندس كهرباء.
– مهندس ميكانيكا.
– مهندس الكترونيات.
– مهندس تخطيط وجدولة.
– مهندس معماري.
– مهندس مدني.
– مهندس كهرباء.
– مهندس زراعي.
– فني أنظمة ري.
– فني مصاعد.
– فني الكترونيات.
– فني مكافحة حريق.
– فني تكييف تبريد.
– فني كهرباء مولدات.
– فني ميكانيكا مولدات.
– فني قوى وشبكات توزيع.
– فني تكييف مركزي.
– فني كهرباء لوحات تحكم.
– فني كهرباء ضغط عالي.
– مشغل محطة طاقة.
– مشغل محـطة مياه.
– فني شبكات مياه.
– فني تحاليل كيميائية.
– فني كهرباء ضغط منخفض.
– فني أنظمة مراقبة وتحكم.
– فني محطة مياه.
– فني ميكانيكا مضخات.
– مشغل تكييف مركزي.
– فني كهرباء لوحات توزيع.
– فني مغاسل مركزية.
– فني ميكانيكا عربات ديزل.
– فني ميكانيكا هدروليك.
– فني مسابح.
– فني أنظمة تحكم آلي.
– فني انذار حريق.
– محاسب.
– سائق سيارة ومعدات بيئية.
– عامل بيئة.
– محلل نظم.
– مبرمج حاسب آلي.
– أخصائي علاقات عامة.
– اخصائي قانوني.
– مدخل بيانات.
– حافظ وثائق.
– سفرجي.
– طباخ.
– عامل.
– عامل بيئة.
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موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: ( هنا )