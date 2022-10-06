وزارة الدفاع تعلن طرح 175 وظيفة في هذا الموعد.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية، طرح 175 وظيفة للجنسين (رجال ونساء) على بند التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية والأشغال، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

– مهندس كهرباء.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس الكترونيات.

– مهندس تخطيط وجدولة.

– مهندس معماري.

– مهندس مدني.

– مهندس كهرباء.

– مهندس زراعي.

– فني أنظمة ري.

– فني مصاعد.

– فني الكترونيات.

– فني مكافحة حريق.

– فني تكييف تبريد.

– فني كهرباء مولدات.

– فني ميكانيكا مولدات.

– فني قوى وشبكات توزيع.

– فني تكييف مركزي.

– فني كهرباء لوحات تحكم.

– فني كهرباء ضغط عالي.

– مشغل محطة طاقة.

– مشغل محـطة مياه.

– فني شبكات مياه.

– فني تحاليل كيميائية.

– فني كهرباء ضغط منخفض.

– فني أنظمة مراقبة وتحكم.

– فني محطة مياه.

– فني ميكانيكا مضخات.

– مشغل تكييف مركزي.

– فني كهرباء لوحات توزيع.

– فني مغاسل مركزية.

– فني ميكانيكا عربات ديزل.

– فني ميكانيكا هدروليك.

– فني مسابح.

– فني أنظمة تحكم آلي.

– فني انذار حريق.

– محاسب.

– سائق سيارة ومعدات بيئية.

– عامل بيئة.

– محلل نظم.

– مبرمج حاسب آلي.

– أخصائي علاقات عامة.

– اخصائي قانوني.

– مدخل بيانات.

– حافظ وثائق.

– سفرجي.

– طباخ.

– عامل.

– عامل بيئة.

اقرأ أيضا:

وظائف إدارية وأكاديمية بكلية جدة العالمية

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: ( هنا )