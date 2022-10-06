بعد اكتمال المشروع.. تعرف على أبرز مميزات حافلات مكة (صور)

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة عن اكتمال جميع مراحل مشروع حافلات مكة، المكون من 400 حافلة تغطي معظم المواقع الحيوية.

ونشرت الهيئة مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتأكيد على جاهزية المشروع والانتهاء منه بالكامل.

وكان المركز الموحد للنقل -التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- أعلن عن استكمال المرحلة التجريبية الأخيرة لمشروع حافلات مكة، والتي تتضمن تشغيل المسارات 3، 10، 11؛ لربط المنطقة المركزية حول المسجد الحرام بعدد من المواقع الحيوية في مكة المكرمة على رأسها: حي الشهداء، والكعكية، وجعرانة.

وتشمل المسارات الـ 12 ما يقارب 200 محطة توقف؛ يمر خلالها أكثر من 200 حافلة مقسمة إلى نوعين: حافلات عادية بسعة استيعابية تبلغ 85 راكباً، وحافلات مفصلية بسعة استيعابية تبلغ 125 راكباً، تعمل على مدار الساعة ويقودها قرابة 550 سائقاً.

وأشار المركز الموحد للنقل إلى أن الحافلات المخصصة لهذه المسارات مزودة بالأتي :

– أنظمة الحريق

-المساعدات الطبية الأولية

-أنظمة الحماية، وكاميرات المراقبة

-أنظمة تفادي الاصطدام

-الشاشات المعلوماتية الإلكترونية التي تعرض بيانات الوجهة والتوقيت

-نظام (هيدروليك) لتسهيل صعود الأشخاص ذوي الإعاقة

-توفير مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة

-جميع الحافلات مزودة بخدمة الإنترنت (الواي فاي) ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.

وسيتم خلال الفترة القادمة عرض تفاصيل مواعيد الرحلات والمواقع التي تغطيها جميع المسارات على حساب حافلات مكة عبر منصة “تويتر”.

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