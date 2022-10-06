لماذا ينصح الأطباء بعدم تناول القهوة قبل أي إجراء طبي؟

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نصح د. ظافر آل حافظ استشاري طب وجراحة الجلد، بعدم تناول القهوة، قبل أي إجراء طبي.

وقال آل حافظ، عب رحسابه الرسمي في “تويتر”، إن بعض أطباء الجلدية ينصحون بعدم تناول القهوة مباشرة قبل أي إجراء طبي مثل الحقن والليزر.

وأضاف أن سبب ذلك ما يلي:

١- القهوة منبه للجهاز العصبي وشربها قبل الإجراء يزيد من الإحساس بالألم

٢- القهوة تزيد التوتر وضخ الدم وبالتالي زيادة احتمالية وشدة الكدمة

نصائح لتحضير القهوة

وفي وقت سابق، نصح أكد مجلس الصحة الخليجي، أن القهوة المفلترة أفضل من المطبوخة بالماء، بسبب احتواء الأخيرة على شوائب ترفع نسبة الكوليسترول.

وقدم المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، نصائح مهمة وصحية عند تحضير القهوة كالتالي:

– التقليل من إضافة السكر

– يمكن استخدام العسل كبديل مؤقت للسكر أو تناول فاكهة بجانبها

– نصح أيضا بإضافة القرفة خاصة أنها يمكن أن تقلل نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

– عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين، والذي يقدر بـ 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم.

– التحذير من الإضافات الضارة مثل النكهات والمحليات خاصة أنها عالية السكريات.

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