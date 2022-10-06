4 خطوات عليك معرفتها لإنقاذ نفسك أو غيرك من الإصابة بالنوبة القلبية

تواصل- فريق التحرير:

يوجد هناك علامات تدل على إصابتك بنوبة قلبية، والتي يمكن أن تؤدي إلى وفاتك حال عدم التعرف على كيفية التعامل معها، أو إنقاذ شخص يصاب بها بشكل مفاجئ.

قدم موقع TIMESOFINDIA مجموعة من النصائح لمساعدة المصاب بنوبة قلبية في النجاة كالتالي:

1- سرعة استدعاء سيارة إسعاف

يوصي الأطباء أنه إذا شعرت بأي من الأعراض المذكورة أعلاه، حتى إذا لم تكن متأكدًا من أنها نوبة قلبية، فعليك مع ذلك استدعاء سيارة إسعاف على الفور.

يتجاهل الكثير من المرضى أعراضهم، وبحلول الوقت الذي يأتون فيه إلى المستشفى تكون عضلة القلب لديهم قد ماتت بالفعل، كما يضيف الدكتور جرانت ريد.

اقرأ أيضًا:

النمر: 90% من السكتات القلبية سببها الجلطة وهذه أوقات الذروة (فيديو)

هناك علاقة قوية بين بداية إصابتك بنوبة قلبية ومدى سرعة الأطباء في فتح الشريان التاجي المسدود الذي يسببها، وكلما كان الوقت أقصر كانت النتائج أفضل.

2- تناول الأسبرين

إذا كنت تعاني من أعراض النوبة القلبية ولديك إمكانية الوصول إلى الأسبرين، يوصي طبيب القلب الدكتور جويل بيتشاي، بتناول جرعة كاملة من 325 مجم بعد استدعاء سيارة الإسعاف، أما إذا كان لديك أسبرين للأطفال، والذي يأتي بجرعة 81 مجم، فتناول أربعة منها.

اقرأ أيضًا:

بالإنفوجراف.. أعراض الإصابة بالجلطة القلبية

يمكن أن يساعد تناول الأسبرين في تكسير بعض الجلطة الدموية التي تتكون داخل الشرايين، والتي تمنع تدفق الدم في الشريان أثناء النوبة القلبية، ويوصي الأطباء أيضًا بمضغه بدلاً من البلع حتى يصل إلى نظامك بشكل أسرع.

3- لا تقود السيارة إلى المستشفى

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية، فاتصل على الفور بسيارة إسعاف بدلاً من القيادة بنفسك إلى المستشفى، فقد تفقد وعيك وتؤذي نفسك أو الآخرين على الطريق، وهذا هو السبب في أنه من الأفضل عدم قيادة السيارة.

أيضا في حالة إصابة شخص من حولك بنوبة قلبية، فمن الأفضل الاتصال بسيارة إسعاف بدلاً من قيادته بأنفسك لأنك قد لا تتمكن من مساعدته إذا تفاقمت أعراضه في الطريق، إضافة إلى ذلك يمكن أن تشتت انتباهك عن القيادة بشكل صحيح وقد تتعرض لحادث.

سيارات الإسعاف مفيدة أيضًا بمعنى أن المسعفين في سيارة الإسعاف يمكنهم تقديم أفضل وأسرع رعاية في الطريق إلى المستشفى، بما في ذلك بعض العلاج.

4- ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي

إذا كان الشخص المصاب بنوبة قلبية لا يتنفس أو لا تجد نبضًا، فابدأ في الإنعاش القلبي الرئوي للحفاظ على تدفق الدم.

اقرأ أيضًا:

3 علامات عند الاستيقاظ من النوم تشير إلى إمكانية الإصابة بالنوبة القلبية

تتطلب عملية الإنعاش القلبي الرئوي استخدام اليدين فقط والضغط بقوة وبسرعة على منتصف صدر الشخص بإيقاع سريع نسبيًا (حوالي 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة) حتى وصول المسعفين.