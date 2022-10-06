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«الشؤون البلدية» تحذر أصحاب المنشآت من الوقوع في 3 مخالفات

«الشؤون البلدية» تحذر أصحاب المنشآت من الوقوع في 3 مخالفات

«الشؤون البلدية» تحذر أصحاب المنشآت من الوقوع في 3 مخالفات
٠٧:٣٩:١٣ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نصائح لأصحاب المنشآت التجارية لتجنب الوقوع في 3 مخالفات شائعة.

ونصحت الوزارة بتجنب المخالفات التالية التي تؤثر سلبا على درجة التصنيف.

وهي :

1- المشاريع المسحوبة

2- المخالفات البلدية

3- مخالفات المكاتب الهندسية

الوزارة تدشن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة بلدي

وكانت الوزارة قد دشنت خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة بلدي، لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريًّا، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع الأعمال التجارية.

وأوضحت الوزارة  أنها تسعى من خلال هذه الخدمة إلى المساهمة في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية تجنباً للمخالفات؛ من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية باشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم وتعريفهم بالتحديات وتجاوز المعوقات.

وتعتبر خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية أول خدمة يتم إطلاقها من خدمات التقييم الذاتي للوزارة، والتي ستشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدية، مثل: (الرقابة على الرخص التجارية، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفريات، الرقابة على سكن الأفراد).

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أصحاب المنشآت التجارية الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنشآت التجارية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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