الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
4 خطوات عليك معرفتها لإنقاذ نفسك أو غيرك من الإصابة بالنوبة القلبية
«الشؤون البلدية» تحذر أصحاب المنشآت من الوقوع في 3 مخالفات
«تليجرام» يحذر مستخدمي «واتساب» من مشكلة أمنية خطيرة
استشاري يكشف عن «كارثة» يقع فيها بعض الأطباء عند ارتفاع ضغط المريض
القهوة الصباحية.. متعة باهظة الثمن في أوروبا
تعديلات باللوائح والتنظيمات المودعة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

الرئيسية

 /

محليات

 /

تعديلات باللوائح والتنظيمات المودعة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

تعديلات باللوائح والتنظيمات المودعة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

تعديلات باللوائح والتنظيمات المودعة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
٠٧:٢٨:٠٥ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن التعديلات الخاصة باللوائح والتنظيمات المودعة لدى المركز خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢م.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التعديلات على  اللوائح التي تم إيداعها حديثا تشمل التالي:

– تعديل المواد 17، 18، 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية لعام 1440هـ.

– تعديل البند (أولاً) من التعليمات والأسس الخاصة بإنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية لعام 1419هـ.

الكلمات الدلالية:
اللوائح والتنظيمات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الوطني للوثائق والمحفوظات لوائح وأنظمة

مواد ذات صلة

المزيد
أمر ملكي بتعيين فهد بن جمعة عضواً في (الشورى) بدلاً من ماجد المنيف

أمر ملكي بتعيين فهد بن جمعة عضواً في (الشورى) بدلاً من ماجد المنيف

٠٢:٠٣ م، الأثنين، ١٨ فبراير ٢٠١٣
قصر النظر في دعاوى ومخالفات الإفلاس على «المحاكم التجارية» فقط

قصر النظر في دعاوى ومخالفات الإفلاس على «المحاكم التجارية» فقط

٠١:٢٢ ص، الجمعة، ١٧ يوليو ٢٠٢٠
وزارة الصناعة تطلق مبادرة لتوظيف 1400 مواطن في المحاجر والكسارات

وزارة الصناعة تطلق مبادرة لتوظيف 1400 مواطن في المحاجر والكسارات

١٢:٥٤ ص، الخميس، ٠١ يوليو ٢٠٢١
«هلال الرياض» يعلن مباشرة أكثر من 16 ألف حادثة خلال الشهر الماضي

«هلال الرياض» يعلن مباشرة أكثر من 16 ألف حادثة خلال الشهر الماضي

١٢:٠٦ م، الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *