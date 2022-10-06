تعديلات باللوائح والتنظيمات المودعة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن التعديلات الخاصة باللوائح والتنظيمات المودعة لدى المركز خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢م.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التعديلات على اللوائح التي تم إيداعها حديثا تشمل التالي:

– تعديل المواد 17، 18، 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية لعام 1440هـ.

– تعديل البند (أولاً) من التعليمات والأسس الخاصة بإنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية لعام 1419هـ.