استشاري يكشف عن «كارثة» يقع فيها بعض الأطباء عند ارتفاع ضغط المريض

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كشف الدكتور صالح الغامدي استشاري القلب وخبير الضغط والتوتر، عن خطأ شائع يقع فيه بعض الأطباء مع المرضى عند ارتفاع ضغط الدم.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” :” من الأخطاء الشائعة تشخيص الضغط من زيارة (واحدة) للعيادة مثلا 150/90وإعطاء دواء فقد يكون التوتر العارض مساهم بشكل كبير في هذه القراءة ويزيد الطين بله عندما يكتب الطبيب جرعة عالية”.

وأضاف “الغامدي”، :” الضغط يشخص بقراءة واحدة فقط إذا كان ارتفاعه شديد أو وضحت علامات ضغط في فحص الشبكية أو فحوصات القلب”.

توضيح من مجلس الصحة

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية توقف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية للضغط لديهم.

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وبيّن “المجلس”، أنه في حال كانت قراءات ضغط الدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال وضغط الدم مُنتظم بسبب استخدامه، لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء “شائعة”، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المُزمنة وترك العلاج قد يُسبب مضاعفات خطيرة.

وأكد “المجلس” أنه يجب تجنب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المُختص، كما أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة.