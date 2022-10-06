القهوة الصباحية.. متعة باهظة الثمن في أوروبا

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كشف مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن قدح القهوة الصباحي أصبح بمثابة “متعة باهظة الثمن”، مسلطا الأضواء على زيادة سعر البن إضافة إلى السكر والحليب.

وقال يوروستات: “قد تجعل الزيادات الأخيرة في الأسعار هذه السلعة الأساسية التي يستهلكها الناس في الصباح ضربا من ضروب الرفاهية”.

وأوضح أن أسعار البن زادت في المتوسط بنسبة 16.9 % في أغسطس مقارنة بالسعر قبل عام.

زيادة سعر الحليب كامل الدسم

وأوضح المكتب أن سعر الحليب الطازج كامل الدسم زاد بنسبة 24.3 % في المتوسط، بينما زاد سعر الحليب الطازج منزوع الدسم بنسبة 22.2 %.

وكانت أعلى زيادة في مكونات القهوة في السكر إذ قفز متوسط سعره بنسبة 33.4 %.

وأظهرت البيانات أن الأسعار زادت لهذه السلع الأربعة في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء مالطا، حيث لم تتغير أسعار الحليب الطازج منزوع الدسم.

وتشهد السلع الغذائية الأساسية موجة تضخم عالمية متأثرة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية.

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