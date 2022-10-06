«تليجرام» يحذر مستخدمي «واتساب» من مشكلة أمنية خطيرة

تواصل – فريق التحرير:

حذر بافل دوروف، مؤسس “تليجرام” من مشكلة أمنية في تطبيق “واتساب” تسمح لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى بيانات مستخدمي التطبيق عبر الهواتف.

روابط خطيرة

وقال دوروف: “توجد مشكلة أمنية في تطبيق واتس آب تمكّن الهاكرز من الوصول إلى كامل البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق عبر الهواتف، ويمكن حصول ذلك عن طريق إرسال مقطع فيديو يحوي برمجات ضارة أو الرد على مكالمة فيديو”.

روسيا تحذر

وسبق أن حذرت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا، المواطنين الروس، عام 2021 من عدم حماية البيانات بما يكفي في تطبيق التراسل الفوري واتساب، حسب “sawtbeirut”.

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مشكة أمنية

وزعم دوروف أن “واتساب” أصبح أداة لمراقبة المستخدمين، وأضاف: “مثل هذه المشكلات ظهرت في التطبيق ما بين عامي 2017 و2020، وعام 2016 لم يمتلك هذا التطبيق تشفيرًا للبيانات على الإطلاق”.

وتابع: “يمكن لقراصنة الإنترنت الوصول إلى كل ما هو موجود في هواتف مستخدمي واتس آب، وقد أصبح هذا ممكنًا بفضل مشكلة أمنية كشفت عنها الشركة الأسبوع الماضي”.