بعد سوريا .. ظهور الكوليرا في بلد عربي جديد

تواصل – فريق التحرير :

أعلن لبنان رسميا عن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد منذ 3 عقود، ويأتي ذلك بعد إعلان سوريا المجاورة عن تفشي المرض في 5 محافظات هي حلب واللاذقية ودمشق ودير الزور والحسكة.

كما أعلنت “دمشق ” مؤخرا عن وفاة 7 أشخاص على الأقل من بين 53 إصابة مؤكدة، وذلك بحسب آخر الإحصائيات الصادرة في هذا الشأن.

انتشار المرض للمرة الأولى في سوريا منذ عام 2009

ويسجل المرض انتشاراً في سوريا للمرة الأولى منذ عام 2009، بينما تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات المشتبه بها في محافظات أخرى، وفي الوقت نفسه فإن احتمالية الانتشار لا تزال مرتفعة.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تعكف مع السلطات الصحية في سوريا على دراسة أسباب تفشي الكوليرا في 5 مناطق مختلفة.

آخر ظهور للمرض في سوريا كان عامي 2008 و2009

وسجّلت سوريا عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية.

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

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