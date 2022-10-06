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تحذير هام من النيابة العامة من جريمة عقوبتها السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال

تحذير هام من النيابة العامة من جريمة عقوبتها السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال

تحذير هام من النيابة العامة من جريمة عقوبتها السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال
٠٦:٥٧:٠٣ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من الوقوع في الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أن العقوبة تصل للسجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال.

وقالت النيابة العامة في توضيح لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ” وعيك بالممارسات الوهمية المنطوية على طرق احتيالية باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة للاستيلاء على أموال الآخرين يجنبك مخاطر هذه الأنشطة المجرمة وتبعات المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال”.

وذكّرت النيابة بالمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تنص على أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، يعاقب بالتالي:

–  السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

–  غرامة تصل إلى مليون ريال.

–  مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها.

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الكلمات الدلالية:
النيابة العامة تحذير النيابة جرائم معلوماتية غرامة مليون ريال

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