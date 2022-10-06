احذروا العروض المغرية عبر الإنترنت.. نصب واحتيال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، من العروض المغرية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، مؤكدا على أهمية عدم الاندفاع خلف العروض المغرية لما تحمله من محاولات احتيالية.

وقال المرشد لبرنامج “نشرة النهار”، على قناة “الإخبارية”: “إن سبب انتشار عمليات الاحتيال هو الجشع والطمع لدى البعض.

وأضاف أن الإعلانات الاحتيالية متعددة وتغري المستخدمين والبعض يندفع ورائها ويقع فيها المستهلك بدون دراسة وتفكير في طبيعة هذه الإعلانات والجهة التي تقف خلفها.

وحذر المرشد الجميع بقوله “حدثني أحد الأشخاص وقالي لي .. أي عرض مغري وراءه محاولة نصب”.

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حملة ومبادرة خلك حريص

يذكر أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية وبالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة أطلقت قبل أسابيع مبادرة “خلك حريص”.

كذلك تم ضمن المبادرة، إطلاق حافلة توعوية من مدينة الرياض إلى 10 محافظات في المملكة تحمل سفراء مدربين ومؤهلين لرفع وعي الجمهور بالتعاملات المالية وتثقيفهم لمكافحة الاحتيال المالي والطرق السليمة في التعاملات المالية.

أهداف المبادرة

وتهدف مبادرة “خلك حريص”؛ للتوعية من الوقوع في العمليات الاحتيالية، بمشاركة جميع البنوك الأعضاء، وذلك لإطلاق حملة وطنية واسعة للتوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها وذلك بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال.