وظائف إدارية وأكاديمية بكلية جدة العالمية
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أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية (JIC) عن توفر وظائف إدارية وأكاديمية متعددة لحملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) وفق التفاصيل.
أولا الوظائف الإدارية
(لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى):
– سكرتير تنفيذي وخدمة عملاء
– مدير قسم المحاسبة
– مدير قسم التصميم الجرافيكي
– مهندس قاعدة البيانات
– مشرفة أنشطة طلابية
– محاسبة / محاسبة عام
– مصمم / مصممة جرافيك
– مبرمج حاسب آلي
– موظف استقبال
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ثانيا الوظائف الأكاديمية
(لحملة الماجستير والدكتوراه) مع إجادة اللغة الإنجليزية:
– محاضرة لغة إنجليزية (للسعوديات)
– محاضر / محاضرة تخصص إدارة
– محاضر / محاضرة تخصص علوم حاسب وتقنية معلومات
– محاضر / محاضرة تخصص مالية ومحاسبة
طريقة التقديم
يجرى التقديم عبر إرسال طلب التوظيف وإرفاق السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: job2022@jicollege.edu.sa