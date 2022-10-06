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وظائف إدارية وأكاديمية بكلية جدة العالمية

وظائف إدارية وأكاديمية بكلية جدة العالمية

وظائف إدارية وأكاديمية بكلية جدة العالمية
٠٧:٢٥:٠٣ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية (JIC) عن توفر وظائف إدارية وأكاديمية متعددة لحملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) وفق التفاصيل.

أولا الوظائف الإدارية 

(لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى):

– سكرتير تنفيذي وخدمة عملاء
– مدير قسم المحاسبة
– مدير قسم التصميم الجرافيكي
– مهندس قاعدة البيانات
– مشرفة أنشطة طلابية
– محاسبة / محاسبة عام
– مصمم / مصممة جرافيك
– مبرمج حاسب آلي
– موظف استقبال

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ثانيا الوظائف الأكاديمية 

(لحملة الماجستير والدكتوراه) مع إجادة اللغة الإنجليزية:

– محاضرة لغة إنجليزية (للسعوديات)
– محاضر / محاضرة تخصص إدارة
– محاضر / محاضرة تخصص علوم حاسب وتقنية معلومات
– محاضر / محاضرة تخصص مالية ومحاسبة

طريقة التقديم

يجرى التقديم عبر إرسال طلب التوظيف وإرفاق السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني:  job2022@jicollege.edu.sa

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البكالوريوس الدبلوم حملة الثانوية كلية جدة العالمية وظائف إدارية وأكاديمية

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