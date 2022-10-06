وظائف إدارية وأكاديمية بكلية جدة العالمية

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أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية (JIC) عن توفر وظائف إدارية وأكاديمية متعددة لحملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) وفق التفاصيل.

أولا الوظائف الإدارية

(لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى):

– سكرتير تنفيذي وخدمة عملاء

– مدير قسم المحاسبة

– مدير قسم التصميم الجرافيكي

– مهندس قاعدة البيانات

– مشرفة أنشطة طلابية

– محاسبة / محاسبة عام

– مصمم / مصممة جرافيك

– مبرمج حاسب آلي

– موظف استقبال

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ثانيا الوظائف الأكاديمية

(لحملة الماجستير والدكتوراه) مع إجادة اللغة الإنجليزية:

– محاضرة لغة إنجليزية (للسعوديات)

– محاضر / محاضرة تخصص إدارة

– محاضر / محاضرة تخصص علوم حاسب وتقنية معلومات

– محاضر / محاضرة تخصص مالية ومحاسبة

طريقة التقديم

يجرى التقديم عبر إرسال طلب التوظيف وإرفاق السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: job2022@jicollege.edu.sa