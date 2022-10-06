6 أنشطة لا تتطلب إصدار رخصة موثوق.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

دخل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المتضمن وجوب الترخيص لتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي “موثوق”، حيز التنفيذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الخبير والمتخصص في نشر التوعية بمجال الإنترنت والتجارة الإلكترونية، عبدالرحمن الهادي أن هناك أنشطة لا تحتاج رخصة موثوق وتشمل:

أنشطة لا تتطلب ترخيص موثوق

1- تسوق بالعمولة

2- تسوق لمشروعك

3- أسر منتجة

4- مصور أو مصمم

5- تصور يومياتك وطلعاتك

6- تعمل مراجعات وتقييمات

وأضاف “باختصار.. إذا أعلنت لشركة أو منتج وروجت لهم وأخذت أموال أو مقابل في هذه الحالة يلزمك تطلع رخصة موثوق”.

يذكر أن القرار الصادر مؤخراً في وقت سابق بشأن ترخيص موثوق، قد حدد مهلةً تنتهي في 30 سبتمبر للحصول على ترخيص “موثوق” لتقديم خدمات الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ضوابط الحصول على رخصة موثوق

ويُعد هذا الترخيص إلزامياً لمن أراد من الأفراد في المملكة تقديم إعلانات تجارية عبر حساباته الإلكترونية، اعتباراً من بداية أكتوبر، وأوردت هيئة الإعلام المرئي والمسموع شروط الحصول على رخصة موثوق، كما يلي:

1 – الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الصادرة من الهيئة.

2 – الالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة.

3 – التعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة.

4 – التعهد بالتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فوراً ودون اعتراض عند طلب الهيئة.

5 – التعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.

6 – لغير المواطنين، يجب التعهد بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضا: