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قرار غير مسبوق بالكويت.. استقالة وزراء الحكومة الجديدة بعد ساعات من تعيينهم
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قرار غير مسبوق بالكويت.. استقالة وزراء الحكومة الجديدة بعد ساعات من تعيينهم

قرار غير مسبوق بالكويت.. استقالة وزراء الحكومة الجديدة بعد ساعات من تعيينهم

قرار غير مسبوق بالكويت.. استقالة وزراء الحكومة الجديدة بعد ساعات من تعيينهم
٠٥:٤١:٠٨ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في سابقة تاريخية من نوعها، تقدم وزراء الحكومة الكويتية الجديدة باستقالتهم إلى رئيس الوزراء، بعد ساعات من تكليفهم بمهام عملهم.

وحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تكليفهم أمس، وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي  عقب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد، واعتذار النائب عمار العجمي للدخول في الحكومة كوزير “محلل”.

أسرع تشكيل حكومي

كان رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رفع أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة إلى  ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي استقبله عصر أمس وبارك له هذا الاختيار وزوده بتوجيهاته، راجياً للحكومة التوفيق والنجاح.

وجاء ذلك بعد ساعات معدودة من صدور الأمر الأميري بتكليفه تشكيل الحكومة، وبعد 6 أيام فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية.

رسالة أمير الكويت

وأمس جدد  أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الحرص على التمسك بالدستور والقانون وتلبية احتياجات الشعب.

جاء ذلك في كلمة له لدى استقباله أمس بدار يمامة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي أحاط سموه بالأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وخلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، خاطب سمو الأمير ولي العهد قائلا: {إننا نريد الإصلاح لا الهدم}، مشيرا إلى وجود من يشوش على أساس أن الحكومة الجديدة أو النظام الجديد يتغير.

وقال الأمير: {نحن مع الدستور والقانون، وعلى الجميع العمل من أجل تلبية كل متطلبات الشعب الكويتي، وحل كل ما يعاني منه}.

وأضاف سموه: “أنا يهمني المواطن وراحته، حتى لا يقول إن النظام الجديد ما عملي شي”، وزاد بالقول: أريده أن يعرف أن النظام الجديد جاء لتنفيذ الإصلاح الذي ينشده، ومن أجل مساعدة كل محتاج من الشعب.

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الكلمات الدلالية:
أمير الكويت استقالة الحكومة الحكومة الجديدة الكويت

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