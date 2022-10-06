الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو.. إيرانيون يساعدون شابا للهرب من الشرطة
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فيديو.. إيرانيون يساعدون شابا للهرب من الشرطة

فيديو.. إيرانيون يساعدون شابا للهرب من الشرطة

فيديو.. إيرانيون يساعدون شابا للهرب من الشرطة
٠٦:١٧:٠٣ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام إيرانية، اليوم، مساعدة مواطنين لشاب، ليهرب من بين أيدي عناصر الشرطة، قبل إلقاء القبض عليه، خلال المظاهرات.

اشتباكات وضرب بالعصي

ويظهر في الفيديو عناصرمن الشرطة تطارد شابا، وتتمكن بالفعل من الإمساك به، إلا أن تدخل بعض المواطنين، منع الشرطة من التحفظ على الشاب، وأدى إلى وقوع اشتباكات.

وبدأت عناصر الشرطة بضرب المواطنين بالهراوات -وبينهم نساء- وتفرق المواطنون المتواجدون في الشارع، بعد أن تمكن الشاب من الهرب، حسب ما أظهر الفيديو الذي شاركه موقع “إيران انترناشيونال”.

 

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تحقيق دولي عاجل

كشفت منظمة العفو الدولية، أن الأمن الإيراني قتل 82 شخصًا في زاهدان شرق البلاد منذ الـ 30 من سبتمبر الماضي.

وأوضحت أن التحقيقات الجارية التي تجريها حول حملة قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، كشفت عن أنماط واسعة النطاق من الاستخدام غير القانوني للقوة والعنف الذي لا يرحم من جانب قوات الأمن.

شاكرمي.. ضحية جديدة بعد أميني

أدى مقتل نكا شاكرمي، الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، لاشتعال احتجاجات إيران المنددة بمقتل الشابة مهسا أميني.

وحسب ” إيران إنترناشيونال”، فقد أعرب مسؤولون كبارعن قلقهم من تأجج الموقف، مؤكدين أن مقتل “شاكرمي “هو  بمثابة خزان وقود يساعد على تصاعد حدة المظاهرات التي تتواصل في جميع أنحاء إيران.
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احتجاجات إيران طهران مظاهرات إيران مهسا أميني نكا شاكرمي

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