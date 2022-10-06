فيديو.. إيرانيون يساعدون شابا للهرب من الشرطة

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام إيرانية، اليوم، مساعدة مواطنين لشاب، ليهرب من بين أيدي عناصر الشرطة، قبل إلقاء القبض عليه، خلال المظاهرات.

اشتباكات وضرب بالعصي

ويظهر في الفيديو عناصرمن الشرطة تطارد شابا، وتتمكن بالفعل من الإمساك به، إلا أن تدخل بعض المواطنين، منع الشرطة من التحفظ على الشاب، وأدى إلى وقوع اشتباكات.

وبدأت عناصر الشرطة بضرب المواطنين بالهراوات -وبينهم نساء- وتفرق المواطنون المتواجدون في الشارع، بعد أن تمكن الشاب من الهرب، حسب ما أظهر الفيديو الذي شاركه موقع “إيران انترناشيونال”.

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