5 أدوار للأسرة تدعم وتعزز رسالة التعليم

تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن الأسرة هي حاضنة رأس المال البشري، وتهيئ كل صباح آلاف المعلمين لنشر رسالة العلم والتعليم في كل الأرجاء.

وأوضح المجلس أن دور الأسرة في دعم رسالة التعليم تتمثل في التالي:

1- تجوّد الأسرة معارفها مواكبة لتعليم أبنائها

2- تشجّع على القراءة واستقاء المعرفة

3- تصنع بيئة إيجابية ومحفزة للتعلم

4- تفتح أبواب التطوير والتدريب

5- توفّر تغذية سليمة تحفظ الصحة

وأكد مجلس شؤون الأسرة، أن أهمية دور الأسرة في تعزيز مشاركتها في تحضير مستقبل أبنائها كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030″.

إشادة برسالة المعلم

وفي وقت سابق، أشاد وزير التعليم، الدكتور يوسف البنيان؛ بعطاء ودور المعلمين في بناء الإنسان وتكوين المجتمع.

وقال في تغريدة له بثها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: “أهنئ زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مقدرًا جهودهم، ومشيدًا بعطاءاتهم”. وأشاد وزير التعليم بالدور التربوي للمعلمين في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن.

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