إعادة تأهيل 53 منزلا للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود بجدة

تواصل – واس :

وقّعت أمانة محافظة جدة وجمعية ترميم للتنمية اليوم اتفاقية تعاون مشترك للإسهام في المبادرات التي تُحسّن من جودة الحياة وترفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، إلى جانب الارتقاء بالمشهد الحضري عبر تأهيل المباني القديمة.

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية -التي وقعها معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ورئيس مجلس إدارة الجمعية عماد بن عبدالقادر المهيدب- إلى ما يلي :

الإسهام في المبادرات التي تعزز دور الجهتين في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسكان مع إقامة البرامج التطوعية وتقديم الاستشارات

إيجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر

تحسين المشهد الحضري من خلال ترميم وتأهيل المباني القديمة وعدد من مجالات التعاون المشتركة.

وتخلل مراسم الاتفاقية توقيع الجمعية لعدد من الشراكات مع الجهات الداعمة التي ستسهم في إعادة تأهيل 53 منزلا للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وفق الخطط والمخططات التطويرية لدى الأمانة وبإشراف هندسي معتمد بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

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