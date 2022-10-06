بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول تغرق شوارع محايل عسير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق أمطار غزيرة وسيول على محايل عسير- قبل قليل- اليوم الخميس.

وأظهرت الفيديوهات الشوارع وقد غمرتها المياه ما أدى إلى شلل حركة المرور، كما أظهرت المرتفعات في عسير التي تنحدر منها السيول بشكل غزير.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.، وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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