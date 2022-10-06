تقنيون: تغيير غير متوقع في تصميم آيفون 15

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أكد تقنيون أنه من المرجح أن يكون هاتف آيفون القادم من أبل مزودًا بشحن USB-C، بعد أن اتخذ القانون الأوروبي بشأن أجهزة الشحن العادية قرارًا بذلك.

والثلاثاء الماضي؛ وافق المشرعون في البرلمان الأوروبي على قانون ملزم بأن تكون الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات في الاتحاد الأوروبي، مزودة بمنفذ شحن USB من النوع C.

وعلى عكس المتوقع؛ فإن أجهزة أبل تستخدم حاليًا شواحن Lightning الخاصة بها والتي تختلف عن USB-C. لكن هذا قد يتغير مع إصدار الهاتف التالي من أبل – آيفون 15.

استسلام أبل

وقال بين وود، المحلل التقني: “في مذكرة في وقت سابق من هذا الأسبوع: “من المحتم الآن أن تستسلم شركة أبل وتنتقل إلى USB-C على آيفون 15 في عام 2023”.

وأضاف: “انتقلت أبل بالفعل إلى نظام شحن من نوع USB-C على أجهزة MacBook وiPad Pro، لذا يمكن أن يكون آيفون 15 خطوة أكبر في التصميم”.

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