شاهد.. تساقط أمطار الحصن بمحافظة ضمد بمنطقة جازان

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار بالحصن بمحافظة ضمد بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف شهد الحصن بمحافظة ضمد بمنطقة جازان هطول أمطار غزيرة وسط انخفاض في درجات الحرارة.

وفي وقت سابق، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يشهد طقس المملكة، أجواءً حارة نهارًا على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأشار إلى أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية من المملكة وسلطنة عُمان وجنوب الإمارات، مصحوبة برياح متوسطة على أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى.

سحب ممطرة ورياح على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الحالة المطرية الصيفية مستمرة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.