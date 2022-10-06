الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. تساقط أمطار الحصن بمحافظة ضمد بمنطقة جازان
بالفيديو.. ماذا تعرف عن أخطر مطار في العالم؟
استشاري ينصح بسرعة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.. ويكشف السبب
وظائف شاغرة بشركة «ثقة للأعمال» للعمل في الرياض
إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء
الجيش الأوكراني يُعلن تحرير 400 كيلومتر من مقاطعة خيرسون

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. تساقط أمطار الحصن بمحافظة ضمد بمنطقة جازان

شاهد.. تساقط أمطار الحصن بمحافظة ضمد بمنطقة جازان

شاهد.. تساقط أمطار الحصن بمحافظة ضمد بمنطقة جازان
٠٤:٤٩:٥٥ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار بالحصن بمحافظة ضمد بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف شهد الحصن بمحافظة ضمد بمنطقة جازان هطول أمطار غزيرة وسط انخفاض في درجات الحرارة.

وفي وقت سابق، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يشهد طقس المملكة، أجواءً حارة نهارًا على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأشار إلى أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية من المملكة وسلطنة عُمان وجنوب الإمارات، مصحوبة برياح متوسطة على أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى.

سحب ممطرة ورياح على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الحالة المطرية الصيفية مستمرة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

الكلمات الدلالية:
أمطار الحصن الأرصاد السحب الممطرة الطقس الان جازان حالة الطقس

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. القبض على 30 حارس أمن من مجهولي الهوية يعملون بمجمع تجاري

الرياض.. القبض على 30 حارس أمن من مجهولي الهوية يعملون بمجمع تجاري

٠٨:٠٧ ص، الخميس، ١٦ أكتوبر ٢٠١٤
إيطاليا تعلن الحرب على الهجرة غير الشرعية

إيطاليا تعلن الحرب على الهجرة غير الشرعية

٠٢:٢٨ ص، الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠١٥
خطيب الحرم يهاجم إيران: ما زادتكم الأيام إلا فضحاً ولا الحوادث إلا قرحاً (فيديو)

خطيب الحرم يهاجم إيران: ما زادتكم الأيام إلا فضحاً ولا الحوادث إلا قرحاً (فيديو)

٠٢:١٦ م، الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥
توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة.. وغبار على 7 مناطق

توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة.. وغبار على 7 مناطق

٠١:١٥ م، السبت، ١٠ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *