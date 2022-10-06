بالفيديو.. ماذا تعرف عن أخطر مطار في العالم؟

تواصل – فريق التحرير:

يُعتبر مطار مدينة “لوكلا” في النيبال، أخطر مطار في العالم، وذلك بسبب ضيق المساحة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحرك إحدى الطائرات على مدرج المطار ضيق المساحة والمحفوف بالمخاطر.

وفي تقرير السلامة الذي نشرته هيئة الطيران المدني في البلاد في عام 2019، فإن تنوع أنماط الطقس في نيبال إضافة إلى التضاريس الصعبة يجعل الطيران صعبًا وأسهم في وقوع الحوادث.

وحسب “الشرق الأوسط”، فإن العاصمة كاتماندو هي بوابة السفر الجوي الأساسية في نيبال، حيث يأخذ الناس منها طائرات أصغر تشغلها شركات النقل المحلية، للوصول إلى الأجزاء النائية من البلاد والمدن الصغيرة في وسط أعلى سلسلة جبال في العالم.

حظر 20 شركة طيران نيبالية من السفر إلى أوروبا

ووفق مراقبين، فإنه غالبًا ما يُشار إلى مطار لوكلا شمال شرقي نيبال، على أنه أخطر مطار في العالم، حيث يوجد مدرج واحد يتجه نحو وادٍ أدناه، الأمر الذي دفع مراقبين دوليين إلى حظر ما يصل إلى 20 شركة طيران نيبالية من السفر إلى أوروبا.

وفي عام 2015، أعطت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة الأولوية لنيبال للحصول على المساعدة الفنية، مؤكدة أن تضاريس البلاد جميلة، ولكن بعض التضاريس الوعرة تجعل سلامة العمليات الجوية أكثر صعوبة مما هي عليه في مناطق أخرى من العالم.