بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الصبر في ديننا بمنزلة الرأس من الجسد

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قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، في خطبة الجمعة اليوم، إن الصبر في ديننا بمنزلة الرأس من الجسد، وهو من فضائل الأعمال.

الصبر من أركان الإيمان

وأضاف أن الصبر من أركان الإيمان وطريق إلى رضا الرحمن، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، لذلك جعله المولى تبارك وتعالى من عزم الأمور، وأهل الصبر هم أهل الهمم والعزائم العالية.

وأشار إلى أن أهل الصبر هم أهل التفكر والتدبر والانتفاع بالآيات والعبر، والإمامة في الدين لا تُنال إلا بالصبر واليقين، وفي هذا الصدد يقول الله تعالى: “وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون”.

وبين الشيخ المعيقلي أن “سعادة الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالصبر واليقين، فبالصبر يدفع القلب الشهوات وباليقين يدفع الشبهات”.

وأكمل أن “الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين”.

وتابع: ولذا علينا جميعا أن نتعلق بالصبر في كل أمورنا فهو من فضائل الأعمال”.

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