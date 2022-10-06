الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة «ثقة للأعمال» للعمل في الرياض
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وظائف شاغرة بشركة «ثقة للأعمال» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بشركة «ثقة للأعمال» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بشركة «ثقة للأعمال» للعمل في الرياض
٠٤:٣٤:٥٢ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة ثقة لخدمات الأعمال (مملوكة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية) عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ أخصائي مبيعات أول.
ـ أخصائي تجربة العملاء  أول.
ـ قائد الفريق تجربة العلامة التجارية.
ـ أخصائي المبيعات الإقليمية أول.
ـ قائد الفريق تطوير الأعمال.
ـ وغيرها..

عن ثقة:

شركة ثقة لخدمات الأعمال هي شركة حكومية مملوكة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تعد شركة ثقة اسماً بارزاً في تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع الأعمال. تسعى ثقة إلى تقديم خدمات عالية الجودة ترتكن إلى الإبداع في كل تفاصيلها ويتم تنفيذها عبر فريق عمل يتمتع بالمهارة والموهبة والكفاءة العالية في بيئة عمل محفزة للإبداع.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 6 أكتوبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا
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