استشاري ينصح بسرعة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.. ويكشف السبب

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نصح الطبيب محمد الهاجري، استشاري الأمراض الصدرية، بالمبادرة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أنه يقلل احتمالية وشدة الإصابة بالإنفلونزا والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأضاف في تدوينة له عبر “تويتر”: تتأكد ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا أكثر للفئات عالية الخطورة مثل كبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي ومن يعانون نقص المناعة والحوامل.

معلومات عن الإنفلونزا

الإنفلونزا هي عدوى تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، وخاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بحالات طبية معينة.

كما أن لقاحات الإنفلونزا — ورغم أنها غير فعَّالة بنسبة 100% — هي أفضل طريقة لمنع المعاناة الناجمة عن الإنفلونزا ومضاعفاتها. وتُوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بلقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر.

ونظرًا لأن فيروسات الإنفلونزا تتطور بسرعة كبيرة، فقد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام. ويتم إصدار لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التكيُّف.