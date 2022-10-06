الجيش الأوكراني يُعلن تحرير 400 كيلومتر من مقاطعة خيرسون

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن تمكن من تحرير أكثر من 400 كيلومتر مربع من مقاطعة خيرسون خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، أن كييف تلقت إشارة واضحة من البيت الأبيض بتوجيهه رسالة قوية لموسكو بشأن الأسلحة النووية، مؤكدًا أن الحالة الفنية للأسلحة النووية الروسية مشكوك فيها واستخدامها قد يسفر عن عواقب غير متوقعة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت الهجوم على محور أندرييفو-كريفيري وأبعدناها عن خطوط دفاعنا، مشيرة إلى أنها سيطرت على بلدة زايتسوفا في محور باخموت، وأفشلت محاولة هجوم أوكرانية على محور كوبيانسك.

موسكو مستعدة لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا

فيما كشفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن الغرب يريد الإساءة لسمعة روسيا عبر الترويج لاستخدامها السلاح النووي وهو محض كذب، لافتة إلى أن موسكو مستعدة لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا لكن وفق الشروط الروسية فقط، وأنه لا تفاوض مع أوكرانيا على القرم والمناطق الأربع التي انضمت مؤخرًا لروسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي، حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب قرار الضم غير القانوني للمناطق الأوكرانية الأربع، مؤكدًا أن العقوبات الجديدة تهدف لتكثيف الضغط على حكومة روسيا واقتصادها وإضعاف قدراتها العسكرية.

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