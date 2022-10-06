خبير تقني: واتساب قد يحجب ميزة مهمة يلجأ إليها ملايين المستخدمين (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن أن تطبيق “واتساب” ربما حجب ميزة مهمة يستخدمها ملايين المستخدمين يوميًا، وهي ميزة التقاط لقطات الشاشة “سكرين شوت”.

وأضاف الحربي، خلال تغريدة له أرفقها بفيديو مصور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: “وتسجيلات الشاشة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر خاصية “العرض لمرة واحدة”.

والعام الماضي؛ كان التطبيق الشهير قد قدم خيارًا جديدًا يسمى “العرض لمرة واحدة” بغية السماح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فتحها، على غرار “سناب شات” و”إنستجرام”.

والآن، تريد شركة “ميتا” أن تحسّن هذه الميزة، بمنع مستخدمي البرنامج من التقاط لقطات الشاشة “سكرين شوت”.

سكرين شوت

وكانت الشركة أعلنت عزمها على منع الملايين من مستخدمي تطبيقها عبر أجهزة أندرويد وآيفون، من التقاط “سكرين شوت” لرسائل خاصية “العرض لمرة واحدة”، لكنها أتاحتها الآن على سبيل الاختبار لبعض المستخدمين.

خبراء التكنولوجي أكدوا أن هذه الميزة في الإصدار التجريبي من “واتساب” على أندرويد، وهو ما يعني أن مستخدمي التطبيق التجريبي سيكونون قادرين على تجربتها.

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