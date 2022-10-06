الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خبير تقني: واتساب قد يحجب ميزة مهمة يلجأ إليها ملايين المستخدمين (فيديو)
عبر “جدارة”.. أمانة الأحساء تُعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على هذه الوظائف
9.1 %.. ارتفاع بمؤشر ثقة المستهلك في المملكة خلال الربع الثالث
بالفيديو.. سيارة تقفز فوق سور أحد المباني في جدة.. و”المرور” يكشف التفاصيل
اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المخصصة لنقل السيارات وسحبها في المملكة
المجلس الصحي: 5 نصائح للوقاية من مرض السل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خبير تقني: واتساب قد يحجب ميزة مهمة يلجأ إليها ملايين المستخدمين (فيديو)

خبير تقني: واتساب قد يحجب ميزة مهمة يلجأ إليها ملايين المستخدمين (فيديو)

خبير تقني: واتساب قد يحجب ميزة مهمة يلجأ إليها ملايين المستخدمين (فيديو)
٠٤:١٧:٥٧ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن أن تطبيق “واتساب” ربما حجب ميزة مهمة يستخدمها ملايين المستخدمين يوميًا، وهي ميزة التقاط لقطات الشاشة “سكرين شوت”.

وأضاف الحربي، خلال تغريدة له أرفقها بفيديو مصور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: “وتسجيلات الشاشة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر خاصية “العرض لمرة واحدة”.

والعام الماضي؛ كان التطبيق الشهير قد قدم خيارًا جديدًا يسمى “العرض لمرة واحدة” بغية السماح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فتحها، على غرار “سناب شات” و”إنستجرام”.

والآن، تريد شركة “ميتا” أن تحسّن هذه الميزة، بمنع مستخدمي البرنامج من التقاط لقطات الشاشة “سكرين شوت”.

سكرين شوت

وكانت الشركة أعلنت عزمها على منع الملايين من مستخدمي تطبيقها عبر أجهزة أندرويد وآيفون، من التقاط “سكرين شوت” لرسائل خاصية “العرض لمرة واحدة”، لكنها أتاحتها الآن على سبيل الاختبار لبعض المستخدمين.

خبراء التكنولوجي أكدوا أن هذه الميزة في الإصدار التجريبي من “واتساب” على أندرويد، وهو ما يعني أن مستخدمي التطبيق التجريبي سيكونون قادرين على تجربتها.

اقرأ أيضا:

وصول ميزة جديدة لتطبيق «واتساب» على أنظمة أندرويد

الكلمات الدلالية:
تطبيق واتسآب خيارات الشاشة سالم الحربي ميتا واتس آب

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة مكة: ضبط 4 آسيويين تورطوا في تحويل أموال بطرق غير نظامية (صور)

شرطة مكة: ضبط 4 آسيويين تورطوا في تحويل أموال بطرق غير نظامية (صور)

١١:٠٩ م، السبت، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٥
احتجاجات واسعة بالأحواز وهتافات غير متوقعة ضد «خامنئي» (فيديو)

احتجاجات واسعة بالأحواز وهتافات غير متوقعة ضد «خامنئي» (فيديو)

٠٦:٥٧ م، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠٢٢
طالبة «تلد» أمام جامعة أم القرى

طالبة «تلد» أمام جامعة أم القرى

٠٦:٤٧ م، الجمعة، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٦
خادم الحرمين يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون بين دول التحالف الإسلامي

خادم الحرمين يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون بين دول التحالف الإسلامي

٠١:٤٨ م، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *