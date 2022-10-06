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إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء
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إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء

إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء

إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء
٠٤:٣٢:٤٦ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء.

ومن المقرر أن يتم من خلال المبادرة إلزام ملاك الأراضي الواقعة أراضيهم ضمن المناطق المستهدفة بالتسوير بتاريخ 1 / 3 / 2023 للمرحلة الثانية، على أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1 / 10 / 2023.

المناطق التي تشملها المرحلتين

وتشمل المرحلة الثانية مناطق (عسير، والقصيم، والأحساء)، كما تمت إضافة محاور جديدة أخرى في كل من (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام والخبر، ومحافظة جدة).

فيما تضم المرحلة الثالثة مناطق (تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والباحة، وجازان، ومحافظتي حفر الباطن والطائف).

أمانة الرياض

وكانت أمانة منطقة الرياض بدأن أول أكتوبر الجاري إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المناطق المستهدفة بمدينة الرياض بتسوير أراضيهم.

وتأتي مبادرة تسوير الأراضي الفضاء على الطرق المحورية والشريانية في المدن، ضمن منظومة مبادرات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية لمدن المملكة وأنسنتها، وذلك من خلال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرقات وحفظ حقوق المشاة، وتوفير جودة الحياة في المدن السعودية.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت المرحلة الأولى لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء بداية يوليو 2022 في كل من (الرياض، وحاضرة الدمام والخبر، ومنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة)، حيث تم فرض غرامات على ملاك الأراضي غير الملتزمين.

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الأرض الفضاء تسوير الأراضي الفضاء تسوير الأرض الفضاء وزارة الشؤون البلدية

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