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بالفيديو.. سيارة تقفز فوق سور أحد المباني في جدة.. و”المرور” يكشف التفاصيل

بالفيديو.. سيارة تقفز فوق سور أحد المباني في جدة.. و”المرور” يكشف التفاصيل

بالفيديو.. سيارة تقفز فوق سور أحد المباني في جدة.. و”المرور” يكشف التفاصيل
٠٣:٤٨:٢٩ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وثقت مقاطع فيديو عديدة وجود سيارة أعلى سور أحد المباني في محافظة جدة، حيث قفزت بطريقة غريبة أعلى المبنى وكان يقف بجانبها عدد من رجال الأمن.

وانتشر رجال الأمن في محيط الحادث لتأمين المكان ومتابعة الحادث ومعرفة تفاصيله الدقيقة والمتسبب الأساسي فيه.

مرور جدة يباشر الحادث

من جهته، باشر مرور محافظة جدة حادث المركبة التي انحرفت أثناء سيرها بسرعة عالية على الطريق العام، ما أدى إلى ارتطامها بحاجز ترابي واستقرارها على سور أحد المنازل. وأوضحت إدارة المرور أن الحادث نتج عنه إصابة قائدها بإصابة متوسطة.

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المرور جدة حادث حادث تصادم حوادث رجال الأمن سيارة

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