عبر “جدارة”.. أمانة الأحساء تُعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على هذه الوظائف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة الأحساء أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على وظائف (المهندسين – الفنيين) المتقدمين عبر منصة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحديد المقابلات يوم الأحد القادم

وأوضحت أنه تم تحديد المقابلات يوم الأحد بتاريخ 13/03/1444هـ الموافق 09/10/2022م إلى يوم الأربعاء 16/03/1444هـ الموافق 12/10/2022م.

وأكدت أمانة الاحساء أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر القنوات الرسمية للأمانة وهذا لا يعتبر قبولاً نهائيًا للوظيفة.

وأشارت إلى أنه للاطلاع على أسماء المرشحين فإنه يرجى من الجميع (اضغط هنا).

يذكر أن منصة “جدارة”، تمكن طالبي العمل من المواطنين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة، مع توفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم. وبعد ذلك، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آليًا، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.