9.1 %.. ارتفاع بمؤشر ثقة المستهلك في المملكة خلال الربع الثالث

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سجل مؤشر ثقة المستهلك في المملكة ارتفاعًا بقدر 9.1% خلال الربع الثالث 2022 مقابل 10.9% في الفترة نفسها من 2021.

ويعد ارتفاع الربع الثالث 2022 هو السادس على التوالي، حيث كان قد ارتفع 5.1% في الربع الثاني 2021، و10.9% في الربع الثالث، و 6.9% في الربع الرابع؛ وفقا لبيانات وزارة الاستثمار السعودية.

وتأتي هذه الارتفاعات بعد تراجعاتٍ تزامنًا مع جائحة كورونا، واستمرت حتى الربع الأول 2021 بتراجع بلغ 2.3%.

أساس سنوي

وارتفع المؤشر بنسبة 8.2 % على أساس سنوي (مقارنة بشهر سبتمبر 2021)؛ وكان المؤشر قد سجل ارتفاعًا 9.3% في أغسطس الماضي.

يعكس مؤشر ثقة المستهلك نظرة المستهلك بالمملكة لأوضاعه الاقتصادية هو وأسرته، وكذلك الوضع الاقتصادي للمملكة، وهو ما ينعكس بدوره على الاستهلاك والادخار.

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