رابط التقديم.. وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس للعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1- العلاقات العامة وإدارة الأحداث
* المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
– بكالوريوس.في تخصص ذا صلة، مع 3 سنوات من الخبرة ودعم جميع أقسام الكلية في التغطية الإعلامية والعلاقات العامة.
– تطوير حملات العلاقات العامة لبناء حقوق ملكية العلامة التجارية للكلية، والترويج للكلية في المجتمع على النحو الذي يتماشى مع المشرف
– جمع ويحافظ على التغطية الصحفية للكلية، والمعلومات الصحفية عن المنافسين والموضوعات المتعلقة بالكلية، وتحليلها ويخطط ويدير الأحداث للترويج للكلية.
2- محاسب
* المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
– بكالوريوس.في تخصص ذا صلة، مع من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة، وصياغة الردود على استفسارات الطلا، إعداد خطة سداد الطالب.
– الاتصال بالعملاء لتصفية المستحقات، مع إعداد تقرير، وجمع الطلاب وتقرير العمر، وتقديم جميع أشكال المساعدة الأخرى إلى “مساعد المدير” حسب المتطلبات.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).