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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
٠٣:٠٥:٥٢ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس للعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- العلاقات العامة وإدارة الأحداث

* المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

– بكالوريوس.في تخصص ذا صلة، مع 3 سنوات من الخبرة ودعم جميع أقسام الكلية في التغطية الإعلامية والعلاقات العامة.

– تطوير حملات العلاقات العامة لبناء حقوق ملكية العلامة التجارية للكلية، والترويج للكلية في المجتمع على النحو الذي يتماشى مع المشرف

– جمع ويحافظ على التغطية الصحفية للكلية، والمعلومات الصحفية عن المنافسين والموضوعات المتعلقة بالكلية، وتحليلها ويخطط ويدير الأحداث للترويج للكلية.

2- محاسب

* المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

– بكالوريوس.في تخصص ذا صلة، مع من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة، وصياغة الردود على استفسارات الطلا، إعداد خطة سداد الطالب.

– الاتصال بالعملاء لتصفية المستحقات، مع إعداد تقرير، وجمع الطلاب وتقرير العمر، وتقديم جميع أشكال المساعدة الأخرى إلى “مساعد المدير” حسب المتطلبات.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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