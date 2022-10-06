رابط التقديم.. وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

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أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس للعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- العلاقات العامة وإدارة الأحداث

* المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

– بكالوريوس.في تخصص ذا صلة، مع 3 سنوات من الخبرة ودعم جميع أقسام الكلية في التغطية الإعلامية والعلاقات العامة.

– تطوير حملات العلاقات العامة لبناء حقوق ملكية العلامة التجارية للكلية، والترويج للكلية في المجتمع على النحو الذي يتماشى مع المشرف

– جمع ويحافظ على التغطية الصحفية للكلية، والمعلومات الصحفية عن المنافسين والموضوعات المتعلقة بالكلية، وتحليلها ويخطط ويدير الأحداث للترويج للكلية.

2- محاسب

* المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

– بكالوريوس.في تخصص ذا صلة، مع من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة، وصياغة الردود على استفسارات الطلا، إعداد خطة سداد الطالب.

– الاتصال بالعملاء لتصفية المستحقات، مع إعداد تقرير، وجمع الطلاب وتقرير العمر، وتقديم جميع أشكال المساعدة الأخرى إلى “مساعد المدير” حسب المتطلبات.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).