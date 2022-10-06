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شاهد.. الفيضانات تجرف عددًا من الأشخاص في بنجلاديش
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شاهد.. الفيضانات تجرف عددًا من الأشخاص في بنجلاديش

شاهد.. الفيضانات تجرف عددًا من الأشخاص في بنجلاديش

شاهد.. الفيضانات تجرف عددًا من الأشخاص في بنجلاديش
٠٢:٤٧:١٠ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

جرفت فيضانات مفاجئة عددًا من الأشخاص على نهر مال في بنجلاديش.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت الفيضانات مجموعة من الأشخاص بشكل مفاجئ ما أثار حالة من الخوف والذعر.

وفي وقت سابق، تسببت العواصف الموسمية التي هبت على بنجلاديش والهند في مقتل 41 شخصًا على الأقل.

 كما خلفت الفيضانات المدمرة المترتبة عليها ملايين عالقين، وذلك وسط تحذيرات من فيضانات وشيكة متوقعة، مما يزيد الأمر سوءًا، خاصة بعد أن غمرت مياه الفيضانات قرى بأكملها، مما استدعى تدخل جنود الجيش في البلدين لإجلاء المتضررين، حسب وكالات.

أسوأ فيضانات منذ 122 عامًا

فيما حذّر خبراء البيئة من أن العامل البشري في العمران والتعامل السيئ مع البيئة سيؤديان إلى مزيد من الكوارث في المستقبل، واصفين الفيضانات التي شهدتها البلاد بأنها من أسوأ الكوارث المائية المشابهة منذ 122 عامًا.

وحسب التقديرات الرسمية، يبلغ عدد المتضررين في المناطق الأربع التي واجهت الفيضانات في الهند وبنغلاديش 9 ملايين ونصف المليون شخص، باتت نسبة كبيرة منهم بلا ماء ولا طعام.

الكلمات الدلالية:
العواصف الموسمية الفيضانات الهند بنجلاديش

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