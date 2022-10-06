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سعود الطبية: 4 ممارسات بسيطة تقيك من العدوى في الأجواء المتقلبة
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سعود الطبية: 4 ممارسات بسيطة تقيك من العدوى في الأجواء المتقلبة

سعود الطبية: 4 ممارسات بسيطة تقيك من العدوى في الأجواء المتقلبة

سعود الطبية: 4 ممارسات بسيطة تقيك من العدوى في الأجواء المتقلبة
٠٢:٣٤:٥٢ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت مدينة الملك سعود الطبية، 4 نصائح لتجنب العدوى في فترة تقلب الأجواء التي نعيشها.

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

4 نصائح للوقاية من العدوى

والنصائح الأربعة هي:

1-شرب كمية كبيرة من السوائل لتجنب الجفاف وغسل اليدين.

2-ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية الجهاز المناعي.

3-تناول غذاء صحي غني بالألياف والبروتينات كالفواكه والخضراوات.

4-التزام مرضى الربو بالبخاخات والعلاجات الوقائية

والموسم الذي نعيشه الآن يكثر فيه الغبار وتنخفض فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومفاجئ، والذي تنتشر فيه العديد من الأمراض الفيروسية.

ومؤخرًا، دعت منظمة الصحة العالمية، جميع بلدان العالم لزيادة الاستثمارات في برامج الوقاية من العدوى في مراكز الرعاية الصحية .

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الكلمات الدلالية:
العدوى القيروسات تقلب الأجواء مدينة الملك سعود

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