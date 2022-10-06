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وظائف شاغرة بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية.. المسميات ورابط التقديم
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وظائف شاغرة بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية.. المسميات ورابط التقديم
٠٢:٤٥:٥٤ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية، عن توفر شواغر وظيفية للسعوديين “للجنسين” للعمل لدى شركة دار المعدات الطبية والعلمية على عقد التشغيل والصيانة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمي الوظيفي :

محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات
المؤهلات والمسؤوليات
التنسیق المباشر مع الزملاء لضمان توحید العملیة التعلیمیة وجودة مخرجات البرامج والمقررات المشتركة.
الالتزام والمساھمة في تعزیز جمیع آلیات إدارة وضمان الجودة المعتمدة.
الالتزام بآلیات التطویر المھني المستمر المتعلق بواجبات ومسؤولیات الوظیفة واحتیاجات المنظمة لضمان التحسین المستمر في الأداء الوظیفي.
ماجستير في مجال ذي صلة
وظائف اخري متاحة :
مدرب اول – هندسة حاسب آلي
مدرب – مكافحة الحرائق
محاضر – رياضيات
مدرب اول – هندسة كهربائية
محاضر – هندسة كهربائية
محاضر – تقنية الآلات الدقيقة والتحكم
أستاذ مساعد — هندسة كيميائية
محاضر – صحة عامة
وغيرها

طريقة التقديم: (اضغط هنا)

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