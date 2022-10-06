الكرملين ينفي فرار 700 ألف شخص من روسيا خوفًا من التعبئة الجزئية

تواصل – فريق التحرير:

نفى الكرملين، ، فرار 700 ألف شخص من روسيا خوفًا من التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد أن الحديث بأن 700 ألف مواطن روسي غادروا البلاد بعد إعلان التعبئة الجزئية ما هو إلا هراء وغير صحيح.

اتحاد الكتاب يصدم بوتين ويطالب بتأجيل التعبئة لهذا السبب

وفي مفاجأة صادمة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طالب اتحاد الكتاب الروسي بتأجيل التعبئة الجزئية.

وأوضح في بيان له، أنه لابد من تأجيل التعبئة العسكرية وذلك بسبب قلة العاملين، مؤكدًا أن قرار التعبئة سيؤدي لتوقف العمل بل وإغلاق المؤسسات.

تجنيد أكثر من 200 ألف جندي بعد التعبئة

في الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الروسي أنه تم تجنيد أكثر من 200 ألف جندي بعد التعبئة الجزئية في روسيا، مؤكدًا أن التدريبات تتم في 80 موقعًا و6 مراكز للتدريب.

وقبل أيام، تسبب القرار المفاجئ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين – باستدعاء نحو 300 ألف من عناصر قوات الاحتياط – في حالة من الذعر والخوف لدي الشعب الروسي الذي خرج في مظاهرات في شوارع العاصمة موسكو وضواحيها، رافضًا لقرار التعبئة العسكرية والدفع بهم نحو الحرب في أوكرانيا.

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