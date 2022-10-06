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ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟ الخضير يُجيب
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ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟ الخضير يُجيب

ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟ الخضير يُجيب

ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟ الخضير يُجيب
٠٢:٢٨:١٤ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم حلق شعر الصدر للرجال.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟

تقسيم الشعر إلى ثلاثة أقسام

وأجاب الشيخ بقوله: المقرر عند أهل العلم تقسيم الشعر إلى ثلاثة أقسام:

– منه ما يحرم حلقه، كاللحية.

– ومنه ما يجب حلقه، لاسيما إذا تعدى المدة المحددة وهي أربعون يومًا، كالعانة والإبط.

– ومنه ما يباح حلقه، كشعر الصدر المسؤول عنه.

وأما بالنسبة لشعر الرأس فالأصل بقاؤه، ولا يُحلق إلا في نسك كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، ويجوز حلقُه من غير نسك كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بحلق شعرِ رؤوسِ أولادِ جعفر.

فشعر الصدر للرجال يجوز حلقه، وقد كان الإمام أحمد -رحمه الله- يطلي جسده بالنورة، يعني يزيل الشعر.

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الكلمات الدلالية:
أربعون يوما حكم حلق شعر الصدر شعر الصدر عبدالله الخضير كبار العلماء

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