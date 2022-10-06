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تبدأ نهاية الأسبوع القادم.. ثاني أطول إجازة لطلاب المدارس

تبدأ نهاية الأسبوع القادم.. ثاني أطول إجازة لطلاب المدارس

تبدأ نهاية الأسبوع القادم.. ثاني أطول إجازة لطلاب المدارس
٠٢:١٥:٥٠ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ نهاية الأسبوع القادم، ثاني أطول إجازة لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي والتي تستمر 4 أيام.

وتوافق الإجازة المقبلة، أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين 19 و20 و21 و22 ربيع الأول، وهي أيضًا أول إجازة نهاية أسبوع مطولة.

ثاني أطول إجازة 

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعليم عن ثاني أطول إجازة مطولة يتمتع بها طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس المملكة للبنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة، أن الإجازة ستستمر لمدة أربعة أيام، وتشمل الكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس.

وتبدأ الإجازة بنهاية دوام الخميس الموافق السابع عشر من شهر ربيع الأول القادم، وتشمل يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية المعتادة ويضاف إليهما الأحد والإثنين.

وفي 21 من سبتمبر 2022، بدأت أول إجازة مطولة للطلاب في العام الدراسي الجديد، وكانت بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، واستمرت 4 أيام، وشملت  الكوادر الإدارية والمعلمين والمعلمات.

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التعليم تعلن موعد ثاني أطول إجازة لطلاب المدارس

الكلمات الدلالية:
إجازة طلابية إجازة مطولة التعليم ثاني إجازة مطولة وزارة التعليم

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