طفل يمني ينجو من الموت بأعجوبة بعد مرور سيارة فوقه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة نجاة طفل يمني بأعجوبة بعد أن مرت فوقه إحدى السيارات في محطة للبنزين في مدينة الضالع اليمنية.

ويظهر الطفل وهو يلعب ببراءة داخل إحدى محطات البنزين، وخلال تواجده على مقربة من سيارة دفع رباعي كانت متوقفة للتزود بالوقود، انجذب الصغير فجأة بلهفة طفولية للعبث في مقدمتها الأمامية في غمرة انشغال السائق.

نجاة الطفل من موت محقق

ووثق الفيديو نجاة الصغير من حادثة دهس مؤكدة، وانهالت تعليقات الجمهور التي اتسمت بطابع من التوعية المجتمعية للآباء والأمهات بضرورة الاهتمام برعاية صغارهم ومراقبتهم طوال الوقت عند تواجدهم في أماكن تحمل لافتات تحذيرية، فقد يؤدي التهاون في الالتزام بتلك التعليمات إلى كارثة وحوادث أليمة في غضون ثوان معدودة.

ويعيش أطفال اليمن معاناة دامية نتيجة طواحين الحروب والأزمات التي تعصف بالبلاد، حيث يسقط الأطفال كل يوم ضحايا الألغام والقنص والقصف من جهة، أو تفاقم المجاعات والأمراض وسوء التغذية ونقص الدواء من جهة أخرى.

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