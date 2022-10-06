«المرور»: احذر هذا الأمر الشائع.. بات يعرضك للمخالفة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، من إساءة استعمال منبه المركبة خلال السير.

وقال المرور في تغريدة عبر “تويتر”: “إساءة استعمال منبه المركبة يعتبر من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، ويعد مخالفة مرورية”.

السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق

وقبل أيام، حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والارتباك المروري.

وقال المرور، في تغريد عبر “تويتر”: “لا تكن سبباً في عرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “تجنب التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة لممارسة هذه السلوكيات:

1- تبادل أطراف الحديث.

2- الاستدلال على موقع معين.

3- مشادة حادث على الطريق.

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