خبير طقس يًعلن بداية “طالع الصرفة” ويعقبه أجمل وأفضل أوقات المطر

تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن ما يعرف بـ “طالع الصرفة” قد بدأ قبل يومين، وهو أخر نجوم سهيل حيث يأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة يرجع إلى انصراف الحر عند طلوعه بشكل تدريجي وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق.

وأضاف أن الأجواء تميل فيه إلى الاعتدال في أطراف النهار، وتكون حارة نسبيًا ظهرًا وتزداد برودة الليل تدريجيًا، كما يستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان ويحصد الأرز، ويزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية.

وفي وقت سابق، توقع الحصيني، أن يشهد طقس المملكة، أجواءً حارة نهارًا على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأشار إلى أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية من المملكة وسلطنة عُمان وجنوب الإمارات، مصحوبة برياح متوسطة على أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى.

سحب ممطرة ورياح على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الحالة المطرية الصيفية مستمرة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

اقرأ أيضًا:

44 درجة.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع ومكة المكرمة هي الأعلى