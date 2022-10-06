كيف يمكن التسجيل في الإسكان التنموي؟.. «سكني» يوضح

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، عن طريقة التسجيل في الإسكان التنموي.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردا على سؤال لإحدى المستفيدات حول كيفية التسجيل في الإسكان التنموي.

كيفية التسجيل في الإسكان التنموي

وقالت السائلة: “أنا مسجله في الضمان الاجتماعي وسجلت في سكني وجاءني مستحق كيف أسجل بالإسكان التنموي؟.

وردا على السؤال، قال برنامج “سكني”: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

ومؤخرا، كشف برنامج سكني عن طريقة تقديم مستفيدي الضمان الاجتماعي على خدماته.

وأوضح أن التقديم يكون من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وأنه في حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

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