عاجل.. إعلان نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بـ”مكافحة المخدرات”

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج (القبول المبدئي) للوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

التعليمات والمستندات:

1- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف).

2- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

3- إحضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.

4- إحضار عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية في حال تقديمها على منصة (أبشر ـ التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها، أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم.

5- إحضار صورة من شهادات الدورات التدريبية التي تمت إضافتها عبر المنصة.

6- إحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة.

7- إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”).

8- إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وصورة منه.

9- عدد (8) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة.

10- إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

ملاحظة مهمة:

1- التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.

2- يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

3- قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

4- تعتذر لجنة القبول عن استكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الالتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه.

5- الحضور بالزي الرياضي في مقر القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض (طريق الدمام بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني ومعهد المديرية العامة للجوازات) حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات الموضحة أعلاه.

طريقة الاستعلام:

– للاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات: اضغط هـنـا

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