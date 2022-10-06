«ساما» يطرح مسودة لتعديلات نظام مراقبة شركات التمويل

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طرح البنك المركزي السعودي (ساما)، الخميس، “مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد إلى أنه يمكن للجميع إبداء ملاحظاتهم عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وكشف البنك، في بيان نشره على صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اختصاصاته في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً للتطورات العالمية في قطاع التمويل بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص.

وبين البنك المركزي أن مقترح التعديلات يأتي على ما يتصل بشكل الشركة الممارسة لأنشطة التمويل، وذلك من بقاء الأصل في ممارسة أعمال التمويل من خلال شكل شركة مساهمة، مع منح البنك المركزي السعودي صلاحية الاستثناء من هذه المتطلب وفقا للمسوغات المقبولة.

شركات التمويل

كما تأتي مقترحات التعديلات على منح البنك المركزي صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل؛ إضافة إلى مقترح تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط.

وفي الختام، أوضح البنك المركزي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل” خلال 30 يومًا، علما أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة: بغرض اعتماد الصيغة النهائية للنظام، ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

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