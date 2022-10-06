الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. إعلان نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بـ”مكافحة المخدرات”
«ساما» يطرح مسودة لتعديلات نظام مراقبة شركات التمويل
كل ما تريد معرفته عن برنامج الكشف عن الموهوبين
عاجل.. ضابط الشرطة يفتح النار ويقتل العشرات في هذه الدولة
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
«التحديث الجديد» يتصدر تريند المملكة ومغردون: «تغريدتين في تغريدة واحدة»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. ضابط الشرطة يفتح النار ويقتل العشرات في هذه الدولة

عاجل.. ضابط الشرطة يفتح النار ويقتل العشرات في هذه الدولة

عاجل.. ضابط الشرطة يفتح النار ويقتل العشرات في هذه الدولة
١١:١٤:٠٣ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة التايلاندنية، أن احد ضباط الشرطة السابقين، فتح النار وقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا.

وأوضحت أن منفذ إطلاق النار الجماعي ضابط سابق بالشرطة، وأن عدد ضحايا الحادث الذي وقع اليوم في شمال البلاد ارتفع إلى أكثر من  31 شخصًا.

منفذ العملية استهدف مركزًا لرعاية الأطفال

وأكدت في بيان لها، أن منفذ العملية استهدف مركزًا لرعاية الأطفال يقع في المناطق الشمالية من البلاد.

يأتي هذا بعد أيام من إقدام ضابط صف تايلاندي- قيل إنه مختل عقليًا- على قتل اثنين من زملائه وأصاب ثالثًا، في الكلية الحربية التابعة لقيادة التدريب العسكري بمنطقة دوسيت في بانكوك.

وقالت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، إنه تم استدعاء شرطة العمليات الخاصة، بالكلية حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة، فيما ذكر متحدث أن الشخص الذي أطلق النار، ضابط صف مختل عقليًا وكان يهدد عشرة أشخاص بالقتل.

فيما أوضحت نائبة المتحدث باسم الجيش الكولونيل سيريتشان ناجاثونج، لاحقًا أن مطلق النار هو سيرجنت ويدعى ماج يونجيوت مانجكورنكيم (59 عامًا)، وكان كاتبًا إداريًا بالكلية الحربية، وأنه كان يحمل مسدسًا وفتح النار وقتل اثنين من زملائه وأصاب آخر، والذين كانوا يعملون جميعًا كتبة إداريين في المكتب نفسه، وتم اعتقاله على الفور من قبل الشرطة.

الكلمات الدلالية:
تايلاند ضابط شرطة مركز رعاية أطفال مقتل العشرات

مواد ذات صلة

المزيد
أمريكا.. إصابة 4 محتجين في مظاهرات مناهضة لـ«ترامب» بسياتل

أمريكا.. إصابة 4 محتجين في مظاهرات مناهضة لـ«ترامب» بسياتل

٠٨:٢٩ ص، الخميس، ١٠ نوفمبر ٢٠١٦
«تعليم نجران» تحدد مواعيد بدء الاختبارات في مدارس الحد الجنوبي

«تعليم نجران» تحدد مواعيد بدء الاختبارات في مدارس الحد الجنوبي

١٠:١١ م، الخميس، ١٠ ديسمبر ٢٠١٥
«الإنذار المبكر»: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مناطق متفرقة بالمملكة

«الإنذار المبكر»: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مناطق متفرقة بالمملكة

١٢:٤٣ م، الخميس، ٠٥ مايو ٢٠١٦
‫إنقاذ مواطن أربعيني سَقَط في منطقة وعرة بالمدينة المنورة‬

‫إنقاذ مواطن أربعيني سَقَط في منطقة وعرة بالمدينة المنورة‬

٠٨:١٣ م، السبت، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *