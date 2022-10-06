عاجل.. ضابط الشرطة يفتح النار ويقتل العشرات في هذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة التايلاندنية، أن احد ضباط الشرطة السابقين، فتح النار وقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا.

وأوضحت أن منفذ إطلاق النار الجماعي ضابط سابق بالشرطة، وأن عدد ضحايا الحادث الذي وقع اليوم في شمال البلاد ارتفع إلى أكثر من 31 شخصًا.

منفذ العملية استهدف مركزًا لرعاية الأطفال

وأكدت في بيان لها، أن منفذ العملية استهدف مركزًا لرعاية الأطفال يقع في المناطق الشمالية من البلاد.

يأتي هذا بعد أيام من إقدام ضابط صف تايلاندي- قيل إنه مختل عقليًا- على قتل اثنين من زملائه وأصاب ثالثًا، في الكلية الحربية التابعة لقيادة التدريب العسكري بمنطقة دوسيت في بانكوك.

وقالت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، إنه تم استدعاء شرطة العمليات الخاصة، بالكلية حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة، فيما ذكر متحدث أن الشخص الذي أطلق النار، ضابط صف مختل عقليًا وكان يهدد عشرة أشخاص بالقتل.

فيما أوضحت نائبة المتحدث باسم الجيش الكولونيل سيريتشان ناجاثونج، لاحقًا أن مطلق النار هو سيرجنت ويدعى ماج يونجيوت مانجكورنكيم (59 عامًا)، وكان كاتبًا إداريًا بالكلية الحربية، وأنه كان يحمل مسدسًا وفتح النار وقتل اثنين من زملائه وأصاب آخر، والذين كانوا يعملون جميعًا كتبة إداريين في المكتب نفسه، وتم اعتقاله على الفور من قبل الشرطة.