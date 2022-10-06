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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
١١:١٠:١٩ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مساعد الخدمات المنزلية – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

2 – أخصائي تطوير عمليات ( الجودة).

3 – مراقب مواد – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

4 – موظف متابعة – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

5 – إداري عقود أول – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

6 – كاتب أول – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

7 – منسق مناقصات – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

8 – مشرف سائقين – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

9 – مراقب المخزون – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد

10 – استشاري عناية مركزة أطفال حديثي الولادة.

11 – استشاري عناية مركزة أطفال.

12 – منسق “الأسكان”- الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

13 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الخدمات الطبية القوات المسلحة شؤون التشغيل والإمداد وظائف شاغرة

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