الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – مساعد الخدمات المنزلية – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
2 – أخصائي تطوير عمليات ( الجودة).
3 – مراقب مواد – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
4 – موظف متابعة – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
5 – إداري عقود أول – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
6 – كاتب أول – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
7 – منسق مناقصات – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
8 – مشرف سائقين – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
9 – مراقب المخزون – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد
10 – استشاري عناية مركزة أطفال حديثي الولادة.
11 – استشاري عناية مركزة أطفال.
12 – منسق “الأسكان”- الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
13 – وغيرها.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).